«É o coração do Manchester United»: Bruno Fernandes brilhou e ingleses renderam-se

Os principais jornais ingleses não pouparam elogios à exibição de Bruno Fernandes frente ao Everton. O médio-ofensivo foi instrumental no triunfo dos red devils por 3-1, ao apontar um bis e garantir uma assistência para Cavani. De 0 a 10, o internacional português somou, nas quatro publicações consultadas, três 8 e um 9.





A cabeçada fulminante de Bruno Fernandes que vale o empate no Everton-Man. United A cabeçada fulminante de Bruno Fernandes que vale o empate no Everton-Man. United

Bruno Fernandes queria cruzar, mas acabou por fazer um golaço: português bisa frente ao Everton Bruno Fernandes queria cruzar, mas acabou por fazer um golaço: português bisa frente ao Everton

"Bruno Fernandes voltou a cumprir com dois golos excelentes para dar a volta ao jogo. A primeira finalização chegou após ter-lhe sido dado muito espaço na grande área antes de um grande cabeceamento a bater Pickford. Depois, um grande cruzamento para Marcus Rashford que, felizmente, não conseguiu tocar. Os dois golos tornaram-no um 'alvo' dos jogadores dos toffees, que tentaram travá-lo de todas as formas", escreveu.- "O médio talismã apontou o empate de forma impressionante, disparando um cabeceamento indefensável para Pickford. O seu cruzamento, que se destinava a Rashford, encontrou as redes depois de bater no poste. Foi amarelado na 2ª parte e talvez pudesse ter sido expulso após uma série de faltas, mas 'selou o negócio' com uma assistência para Cavani", escreveram, garantindo um 8 ao médio.- "O coração do Manchester United, foi protagonista de um cabeceamento soberbo para o empate.""O seu patamar de exibição voltou a crescer depois de um grande cabeceamento e um cruzamento que colocou o United a vencer. Marcou o tempo e a intensidade."