Cavani está de saída do Man. United e já terá definido qual o seu próximo clube

Edinson Cavani já escolheu o seu próximo destino. De acordo com o ‘Olé’, da argentina, o avançado uruguaio vai jogar no Boca Juniors quando terminar contrato com o Manchester United, ou seja, depois de 30 de junho.





"Em julho estará no Boca, essa é a ideia", garante fonte próxima de Cavani ao diário argentino.O Olé revela até que o irmão de Cavani, Walter Guglielmone, que é o seu empresário, já está em negociações com a direção do Boca Juniors, nomeadamente Juan Román Riquelme, atual vice-presidente do emblema xeneize.Cavani, que foi alvo do Benfica no verão passado, tem contrato com o Manchester United até final da presente época, com possibilidade de ser estendido por mais um ano, ainda que não seja uma renovação automática e dependa da vontade de ambas as partes.Avança ainda o Olé que Edinson Cavani, de 34 anos, está disposto a baixar significativamente o seu salário, admitindo a possibilidade de receber em três anos aquilo que recebe num ano no Manchester United. Uma proposta semelhante aquela que foi recusada na altura pelo Benfica.