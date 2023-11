Erik Ten Hag dá voto de confiança a Rashford

Depois de ter marcado 30 golos pelo Man. United em 2022/23, Rashford fez apenas um esta época e tem sido notícia mais vezes pela negativa do que pelos bons desempenhos em campo. Numa semana em que foi muito criticado por uma noitada após a derrota no dérbi com o City e em que foi expulso em Copenhaga em novo desaire dos red devils, o avançado inglês recebeu um voto de confiança de Erik ten Hag."Ele não está feliz e nós não estamos satisfeitos. Temos grandes expectativas e ele também. Neste momento, não está na sua melhor forma, mas sabemos que ele vai voltar. Estou confiante que quando a equipa jogar melhor, ele também jogará melhor e voltará aos golos", afirmou o técnico holandês no lançamento do jogo com o Luton Town, garantindo: "Ele está totalmente com a equipa e ciente de tudo."