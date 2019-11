Erling Haaland continua na mira dos red devils

Tem apenas 19 anos mas o seu nome já começa a ser conhecido no planeta futebol. Erling Haaland, avançado do Red Bull Salzburgo, anotou 27 golos em 18 jogos disputados esta temporada e começa a tornar-se um caso sério no que diz respeito a pontas de lança no Velho Continente.





A qualidade do seu futebol não tem deixado margem para dúvidas e depois do 5.º hat trick da época, assinado no fim-de semana frente ao Wolfsberger (3-0), há já quem garanta que o Manchester United pode avançar para a contratação do jogador.