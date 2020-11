«Está a ter demasiadas folgas»: ingleses criticam exibição de Bruno Fernandes na Champions

Depois de duas vitórias diante de RB Leipzig e Paris Saint-Germain, o Manchester United de Bruno Fernandes perdeu (2-1) esta quarta-feira no terreno dos turcos do Basaksehir e falhou a oportunidade de saltar para a liderança isolada do grupo H da Liga dos Campeões.



A pobre exibição dos homens comandados pelo norueguês Ole Gunnar Solskjäer foi alvo de duras críticas por parte da imprensa desportiva inglesa, com o camisola '18' dos red devils entre os destaques dos media. Eis as análises de alguns dos principais jornais ingleses.



Express

"Noite tranquila tendo em conta aquilo que está acostumado. Chegou perto da baliza adversária com um livre que acabou por ser defendido e teve vários outros remates bloqueados."

Manchester Evening News

"Falhou muito com bola e colocou Juan Mata em apuros momentos antes da finalização de Visca. Está a ter demasiadas folgas."

The Sun

"Uns primeiros 55 minutos relativamente tranquilos para o português, antes de cobrar um livre um pouco polémico a 25 metros da baliza, altura em que Rafael fez um desarme contundente. A contratação de janeiro ainda tentou dar um sinal para mudar o rumo dos acontecimentos, mas esteve com pouca intensidade e muito central para causar quaisquer danos à baliza do Basaksehir. Deu a sensação de que estava a esforçar-se demasiado para fazer algo acontecer do nada, especialmente com movimentações desnecessárias e passes de Hollywood durante todo o jogo."