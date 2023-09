«Estás a dizer-me às 6 da manhã que tens uma reunião com o Barcelona às 9?»: noite de copos mudou vida de Dwight Yorke

Dwight Yorke, antigo avançado do Manchester United, não foi para o Barcelona porque decidiu faltar a uma reunião com o clube espanhol… depois de uma noite de copos. A história foi contada por Lee Sharpe, também antigo jogador dos red devils."Encontrei-me com os rapazes do Aston Villa e acabei por passar a noite com o Yorke. Ele estava a encher-me a cabeça com o United e o Ferguson. Falámos sobre como era o Manchester United", começou por contar Lee Sharpe e continuou: "Às 6 da manhã eu disse-lhe: ‘Yorke, tenho de ir, estou acabado’ e ele respondeu-me: 'Obrigado pela informação. Eu não ia dizer-te, mas falei com Ferguson sobre o United na semana passada mas é suposto encontrar-me hoje às 9 horas com o Barcelona. Acho que não vou à reunião e vou assinar pelo Manchester United’. E eu fiquei estupefacto: ‘Estás a dizer-me às 6 da manhã que tens um encontro com o Barcelona às 9?".Dwight Yorke acabou por ficar quatro épocas no Manchester United, tendo marcado 65 golos em 151 jogos.