«Este treinador é louco»: antigo jogador lembra exercícios de 11 para 0 com Erik Ten Hag

Antes de chegar ao topo do futebol inglês para comandar o Manchester United, Erik Ten Hag teve de fazer uma carreira de forma progressiva e com saltos dados a pulso, onde desde muito cedo foi apostando em ideias revolucionárias. Uma delas foi colocada em prática no Go Ahead Eagles, o primeiro clube que orientou - em 2012/13 -, antes de saltar para a equipa B do Bayern Munique, quando na pré-temporada decidiu fazer exercícios que deixaram os jogadores... confusos.A história foi contada pelo holandês Sjoerd Overgoor, jogador dessa equipa, ao jornal 'The Sun'. "Muitos jogadores pensaram 'este treinador é louco'. No final da pré-temporada, fizemos imensos exercícios de 11 contra 0. Mostrou-nos padrões e onde devíamos ficar. Começar no guarda-redes, jogar para o central pela esquerda, depois sair por aí. Era um pouco aborrecido, porque não tens adversários com quem jogar. Fizemos isso muitas vezes e ficávamos tipo 'Outra vez? 11 contra 0?'", recordou.E a verdade é que, semanas depois, aquilo que treinaram no relvado do centro de treinos, sem adversários, acabou por passar para os jogos. "Reconhecemos esses padrões dos exercícios de 11 contra 0 e isso deu-nos imensa confiança. E muitos jogadores começaram a pensar 'este treinador é algo especial, porque aquilo que vemos nos treinos é o que vemos nos jogos'. Começámos a acreditar mais e ouvir exatamente aquilo que ele tinha para dizer".O holandês lembrou ainda o programa de treinos, que incluía duas sessões diárias e até um período de sesta obrigatório antes de rumarem a casa às 15 horas.