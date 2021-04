Estrela da pornografia húngara diz que foi contratada por três jogadores do Man. United

Shona River, estrela da pornografia húngara, revelou que foi contratada por três jogadores do Manchester United "como acompanhante".





As declarações da mulher, de 28 anos, foram preferidas no podcast 'How To Be A Pornstar', onde ela contou que os futebolistas contratam serviços de acompanhantes porque não gostam de pagar por sexo. E esperam que elas "trabalhem de borla"."Eles esperam que nós estejamos com eles porque são famosos, mas eles não querem na realidade apenas sair connosco. Querem-nos como miúdas que ficam na sombra. E só porque têm dinheiro não quer dizer que sejam generosos", acrescentou a mulher.Ela explicou depois que um dos jogadores do Manchester United - cujos nomes não revelou - até lhe tirou 200 euros do dinheiro que lhe tinha dado para pagar a pizza, num aparente gesto de poder. "Provavelmente estava a ferir-lhe o ego o facto de me estar a pagar."Um dos presentes no podcast brincou com a situação. "E ele joga no Manchester United! Se fosse um jogador do City até eu pensaria nisso."