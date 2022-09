Estrelas do Man. United sofrem intoxicação alimentar após jogo da Liga Europa com o Sheriff

A imprensa inglesa relata esta manhã que jogadores e membros do staff do Manchester United terão sido afetados por uma intoxicação alimentar depois do jogo de quinta-feira com o Sheriff, para a Liga Europa, que os red devils venceram por 2-0, na Moldávia.A equipa viajou para Inglaterra logo depois do jogo, a bordo de um avião privado, mas alguns membros do grupo começaram a sentir-se mal na sexta-feira. Segundo o 'The Sun', pelo menos 12 pessoas foram afetadas.O clube está a tentar averiguar o que terá desencadeado o problema, se foi provocado por algo que o grupo tenha comido ainda na Moldávia ou a bordo do avião.Alguns jogadores falharam o treino de sexta-feira e outros nem no sábado conseguiram estar. No entanto, os internacionais viajaram todos para se apresentarem por estes dias nas respetivas seleções.