«Eu mesmo levo Pobga ao aeroporto. Não posso aceitar que falte ao respeito ao United»

"Nem sempre as contratações são um êxito no Manchester United. Pogba realmente não funcionou. Não fez o suficiente para justificar o valor pago [cerca de 105 milhões de euros] e não ajudou Solskjaer quando o treinador precisava." A opinião é de Alan Brazil, antigo futebolista escocês que representou o Manchester United na década de 1980.





"Não posso aceitar que Pogba falte ao respeito a um clube como o United. Olho para o passado e reconheço que foi um privilégio jogar ali, mesmo quando as coisas não correram bem", afirmou o antigo avançado, referindo expecificamente ao facto de Pogba ter afirmado, em conferência de imprensa, que tem o sonho de, um dia, jogar no Real Madrid"Está sempre a mexer na ferida, a falar sobre a vontade de ir para Madrid, quando devia tentar triunfar em Old Trafford. Eu mesmo levo-o ao aeroporto para que se vá embora. Não foi suficientemente consistente, mas desejo-lhe o melhor e digo-lhe para mostrar o grande jogador que é."