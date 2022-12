Evra: «Acho que se falou mais do Cristiano do que do Man. United...»

Presente em Old Trafford para acompanhar o duelo entre o Manchester United e o Nottingham Forest , Patrice Evra abordou a situação em torno de Cristiano Ronaldo, confessando que, analisando tudo o que sucedeu, a saída do avançado português acabou por ser o melhor. Pelo menos assim todas as partes acabam felizes."Não sei se foi a melhor decisão, mas creio que o clube está feliz e o Cristiano está feliz, porque esta era uma situação muito pesada. Muita controvérsia, acho que se falou mais do Cristiano Ronaldo do que do Manchester United. E nada nem ninguém está acima do clube. Como jogador estava magoado. É um ser humano, é por isso que a sua última entrevista não foi muito boa, porque não podes falar mal do teu clube, mas também mostra que é um ser humano. Não sabes o que acontece nos bastidores, por isso é que não posso falar pelo Cristiano. É algo entre ele e o Ten Hag. Agora não há volta a dar. Depois daquela entrevista, o clube e ele próprio sabiam que não iria voltar a jogar pelo Man. United. Mas não podemos esquecer-nos do que ele conquistou pelo clube. É um dos melhores a ter jogado pelo Man. United. É triste ter acabado assim, mas o futebol é assim", disse o francês, à Amazon Prime.