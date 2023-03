Ex-jogador do Man. United conta que teve de simular sexo diante de Keane e Beckham: «Foi horrível»

Daniel Nardiello, antigo futebolista inglês, contou no podcast 'Under The Cosh' que teve de simular sexo com uma mulher imaginária em frente aos jogadores do Manchester United, casos de Roy Keane, David Beckham e Ryan Giggs.Nardiello chegou ao Manchester United em 1999, com 17 anos, proveniente do Wolverhampton, e em 2001 passou a integrar os trabalhos da equipa principal. Aí teve de se sujeitar uma praxe, que classificou como uma experiência "horrível"."A minha 'iniciação' foi fingir que tinha uma relação sexual com uma mulher numa mesa. Alguns de nós tiveram de fazer aquilo. Tínhamos de descrever a miúda, dizer se era loura, morena, se tinha um peito grande... Foi horrível", contou Nardiello, de 40 anos."Eles perguntavam 'como é que vais fazer? Que lhe vais dizer?' Eu estava corado. Havia lá superestrelas. Estavam o [Ryan] Giggs e o David May, mas também vi o [Roy] Keane e o [David] Beckha. E eu pensava 'meu Deus, vou ter de ter uma relação sexual com uma miúda diante destes tipos...'"O antigo avançado explicou que nem todos os 'novatos' tinham este tipo de iniciação. Nardiello recordou que um companheiro teve de fazer o 'jogo da colher' com David May. Os dois colocavam colheres na boca e tentavam agredir o outro na cabeça com força. Mas sorrateiramente Ryan Giggs ia por trás e era ele quem atingia o mais jovem...