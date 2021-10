Ex-jogador do United sobre Bruno Fernandes: «Foi manipulado pelo regresso de Ronaldo»

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United foi recebida com grande euforia por parte dos adeptos dos red devils. Mas nem todos estão satisfeitos com a transferência do avançado português para Old Trafford, não pelo desempenho de CR7 mas sim pelo facto de poder afetar a 'performance' de outros companheiros de equipa.

Paul Parker, antigo jogador do Manchester United, disse em declarações à 'Betfred' que Bruno Fernandes foi quem mais sofreu com a chegada de Cristiano Ronaldo à equipa.





"Para mim, o principal jogador da equipa é Bruno Fernandes. Penso que ele foi manipulado pelo regresso de Cristiano Ronaldo e isso afetou-o. Permitiu a si mesmo ser impedido mentalmente de fazer todas as coisas boas que antes fazia. Esquivou-se da responsabilidade no jogo com o Leicester, onde ele normalmente ter-se-ia assumido mas preferiu passar para o Ronaldo", começou por dizer.

"Ele já não pega no jogo como antes. Não cria as oportunidades que anteriormente criava. Posto isto, olhamos para ele e pensamos: 'Mas por que raio aconteceu isto?'. Só existe uma razão: é porque sente que tem de entregar [a bola] a Ronaldo e penso que existem mais uns quantos jogadores que pensam de igual forma", continuou.

Paul Parker diz mesmo que Bruno Fernandes "já não é o jogador que estava na equipa no final da última temporada". "Olho para ele agora dentro de campo e já não é assim tão bom. Não tem sido bom", rematou.