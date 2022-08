Ex-jogador explica como Ten Hag pode perder balneário do United "num nanosegundo" se Ronaldo não sair

Garth Crooks, antigo jogador inglês do Manchester United, considerou num artigo que assinou na BBC que os red devils deviam deixar Cristiano Ronaldo sair."O apetite insaciável do Cristiano Ronaldo para jogar futebol só é equiparável à sua extraordinária forma física aos 37 anos. O regresso a Old Trafford, no ocaso da carreira, não lhe deu aquilo que ele mais merece: a Liga dos Campeões", escreveu o antigo jogador."O Ronaldo já ultrapassou o seu melhor, mas comercialmente continua no topo. A super estrela portuguesa tem 474 milhões de seguidores no Instagram e eles vão para onde ele for. Qualquer pessoa que centre este tipo de atenção merece ser levada a sério e pode fazer exigências que poucos no mundo podem fazer. O United quer manter o Ronaldo como valor comercial, mas isso vem com um preço que o clube não pode pagar", explica Garth Crooks.E acrescenta: "Sejamos claros: não podes construir uma equipa em torno de um jogador de 37 anos, independentemente da qualidade que ele tem. Sem a Liga dos Campeões em cima da mesa, tudo o que o United pode oferecer ao vencedor de cinco Bolas de Ouro é poder jogar, se estiver em forma.""Se o Erik ten Hag ceder e colocar as questões comerciais à frente das escolhas da equipa, vai perder o balneário num nanosegundo. É por isso que o United tem de deixar o Ronaldo sair", finalizou.