Ex-jogador inglês recorda primórdios de Ronaldo: «Era impossível sonhares com aquilo...»

Roy Keane, antigo capitão do Manchester United, e Ian Wright, ex-avançado do Arsenal, falaram sobre a próxima eliminatória da Taça de Inglaterra num programa da ITV e acabaram por trazer à baila Cristiano Ronaldo.Lembrando a final da prova de 2004, em que o Manchester United derrotou o Millwall - Ronaldo e Keane marcaram nesse jogo - o antigo jogador dos gunners disse que na altura ninguém podia adivinhar o percurso que o português teve depois na sua carreira."Quando se via o Ronaldo naqueles tempos, era impossível sonhar com o que ele acabou por se tornar", atirou Ian Wright. "Mas obviamente o Roy podia porque lidava com ele no dia a dia, podias ver do que ele era capaz. Podias vez nesses jogos nessa altura...""Estranhamente, nesse dia ele não pressionou muito", atirou Roy Keane, em jeito de brincadeira. O português tem sido acusado de não pressionar os adversários neste seu regresso a Old Trafford...