Ex-Man. United confessa ter roubado chuteiras a Rooney e Ferdinand para ter comida em casa

Atualmente sem clube desde que deixou há cerca de um mês os holandeses do ADO Den Haag, Ravel Morrison foi mais um daqueles casos de um jogador promissor que fica muito longe de confirmar aquilo que se lhe apontava. Formado no Manchester United, Morrison chegou a ser apontado como o mais talentoso da sua geração por Sir Alex Ferguson, mas os anos que se seguiram confirmaram tudo... menos isso.





Muito por culpa dos problemas que o próprio jogador enfrentou, especialmente pela sua rebeldia, que o fez até roubar as chuteiras de algumas das figuras do clube. E se o rumor já pairava no ar há muito, o jogador, agora com 28 anos, confirmou-o numa conversa no canal de YouTube com Rio Ferdinand (uma das vítimas desses roubos), onde também explicou o porquê de o fazer."Ainda te lembras que fui expulso do balneário por roubar as tuas chuteiras?", questionou Morrison voltado para Ferdinand, que em seguida lhe respondeu: "Corrige-me se estiver errado, mas estavas a levar as nossas chuteiras contigo para depois as venderes aos teus amigos...".Em seguida, Morrison explicou por que o fez, com uma honestidade brutal. "Eu recebia salário de jogador jovem, era miúdo... Normalmente recebia umas 250 libras (286 euros) por cada par de botas. Se levasse dois pares, 'sacava' logo 500 libras (572€), podia voltar para casa e comprar comida chinesa para a minha família ou algo assim. Vocês recebiam uns 30 pares de chuteiras... Não queria causar problemas, mas via quando recebiam as encomendas, eram sempre 20 ou 30 pares de cada vez. Pensava para mim que tirar um par para ter comida na mesa na minha família não seria um grande problema", lembrou o jogador, que saiu do Man. United em 2012, na altura para o West Ham. Esteve nos hammers durante três épocas - foi três vezes cedido -, rumou à Lazio, onde voltou a ser cedido, para depois andar a 'saltitar' de ano em ano desde a Suécia, à Inglaterra e, por fim, na Holanda.