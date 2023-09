Ex-namorada que acusa Antony de agressão pede mão dura ao Man. United: «Tem de ser suspenso»

Gabriela Cavallin, a ex-namorada de Antony que diz ter sido agredida pelo jogador brasileiro do Manchester United, não entende por que razão o clube inglês ainda não suspendeu o extremo, à semelhança do que aconteceu com Mason Greenwood, quando também foi alvo de uma queixa de violência doméstica e tentativa de violação.



A influencer, que diz ter sido agredida pelo jogador em quatro ocasiões, incluindo quando estava grávida, reagiu assim à recente entrevista do ex-namorado, que garantiu estar inocente de todas as acusações. "O Antony tem de ser retirado do campo. É dececionante ver que ele pode jogar ao mesmo tempo que decorre uma investigação. Estou devastada com este processo. Como é que a vida pode decorrer normalmente para ele? Não podem saber o que sabem e não fazer nada. Ele tem de ser suspenso", atirou a modelo, de 22 anos, em declarações ao 'The Sun'.



Foram abertos processos de investigação, tanto em Manchester como em São Paulo, e o United emitiu na última quarta-feira um comunicado, dando conta que "tem conhecimento das queixas apresentadas contra Antony" e que está a tratar do assunto "de forma séria".



Mas Gabriela Cavallin não entende por que razão o clube demorou tanto tempo a reagir oficialmente, quando a primeira queixa foi apresentada em junho. "Por que razão o United demorou três meses? Isso não está bem. Prefiro não acreditar que um clube grande como este, com pessoas sérias e profissionais, encobriria uma situação destas."



Recorde-se que nos últimos dias mais duas mulheres revelaram ter sido vítimas de agressões por parte de Antony.





