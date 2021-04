'Excesso' de vermelho obriga a mudanças em Old Trafford: «Era um problema»

O 'factor casa' está a falhar ao Manchester United esta época. Com 13 vitórias em Old Trafford em 24 jogos (fora ganhou 17 em 26), os red devils estão a tentar arranjar forma de dar a volta a esses números e um dos problemas que já foi apontado foi... as bancadas: não por estarem vazias, mas por um excesso de vermelho. Assim, o clube decidiu mudar a cor das tarjas que preenchem as bancadas de Old Trafford, uma alteração que pode já ser visível no jogo desta noite da Liga Europa.





"Alguns jogadores mencionaram que aquela decisão que tens de tomar numa fração de segundo - olhar por cima do ombro, perceber se o teu companheiro está lá ou não - ficava mais difícil com camisolas vermelhas em fundo vermelho. Isto era um problema. Não deveria ser uma razão, mas mudámos", afirmou Solskjaer, na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta quinta-feira com o Granada, onde a alteração já será visível.