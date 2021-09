Exigência do empresário terá 'emperrado' renovação de Bruno Fernandes com o Man. United

O Manchester United mostrou abertura para melhorar o salário de Bruno Fernandes - dado o papel crucial que assumiu na equipa desde a sua chegada a Old Trafford, em janeiro de 2020 - mas uma exigência do empresário do jogador terá emperrado as negociações.





Segundo o jornal 'Mirror', Miguel Pinho quer que o novo contrato tenha uma cláusula de rescisão, algo pouco habitual em Inglaterra e que a direção dos red devils rejeitou liminarmente.Segundo o 'The Sun', o Manchester United estará disposto a oferecer a Bruno Fernandes um salário a rondar os 350 mil euros por semana, qualquer coisa como 18 milhões de euros por temporada. O atual contrato do jogador só termina em 2025.O médio internacional português, de 27 anos, fez 83 jogos com a camisola dos red devils, nos quais marcou 43 golos e fez 25 assistências.