Fábio da Silva: «As coisas que levei de Cristiano Ronaldo são para a vida»

Fábio e Rafael da Silva foram companheiros de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United em 2008/09. Em entrevista ao 'Daily Mail', os gémeos brasileiros destacaram a importância do internacional português na adaptação de ambos ao emblema de Manchester, ao qual chegaram com 18 anos.





"Ele é o meu herói, é o melhor", começou por dizer Fábio, que joga atualmente nos franceses do Nantes, para depois completar: "Ajudou-me muito ao dizer 'Não te preocupes, limita-te a jogar. Com calma. Vou estar aqui para ti'. Isso significou muito para mim e claro que o talento dele é algo que nunca vi na minha vida."E acrescentou: "Adoro-o porque foi um grande exemplo para rapazes jovens como nós. É isso que vai fazer pelos jogadores neste regresso. As coisas que levei do Cristiano [Ronaldo] são para a vida. Os jogadores que vão agora jogar com ele no Manchester United devem estar gratos todos os dias."Já o irmão, Rafael, destacou a confiança que os dois ganharam por causa de CR7. "Fez coisas extraordinárias por nós e ganhámos a nossa própria confiança devido a isso", vincou o jogador, que está atualmente sem clube.