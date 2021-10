F.A.C.U.N.D.O P.E.L.L.I.S.T.R.I: a "assinatura de criança" que quase travou a saída para o Man. United

Facundo Pellistri, jogador contratado pelo Manchester United ao Peñarol no ano passado - joga no Alavés por empréstimo - revelou, em entrevista ao 'The Athletic', que a transferência para o United esteve em risco por causa... da assinatura.





I had my first session with the reds at an awesome training center.

Really excited to begin and work hard



Primer día de trabajos con los Rojos, en un gran lugar de entrenamiento.

Con muchas ganas de comenzar @ManUtd @ManUtd_Es pic.twitter.com/VZh0ZGihs0 — Facu Pellistri (@FPellistri07) October 14, 2020

"Foi stressante. A minha transferência ficou finalizada dez minutos antes do prazo. Saí do centro de treinos e assinei contrato. Fi-lo por videochamada com um advogado. Assinei todos os papeis e eram muitos, em inglês e espanhol, mas depois, quando pensei que tudo estava feito, recebi uma chamada do United a dizer que a minha assinatura estava errada: a assinatura no meu ficheiro na Associação de Futebol do Uruguai era a minha antiga, a que usava quando era criança (...) Era algo como F.A.C.U.N.D.O P.E.L.L.I.S.T.R.I e estava em todos os formulários oficiais, por isso tive de assinar tudo outra vez com a minha assinatura de bebé", contou o jogador uruguaio.Nesse dia, o tempo custou a passar. "Tivemos de esperar muito pela confirmação. O United teve de pedir uma hora extra além do prazo. Estava muito preocupado porque se os documentos não estivessem certos, eu não podia assinar pelo United nem jogar pelo Peñarol".Tudo acabou em bem. Pellistri mudou-se mesmo para Inglaterra, mas ainda não vestiu a camisola do Manchester United em jogos oficiais. Cumpre a segunda época de empréstimo no Alavés.