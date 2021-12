"Falta de química" de Cristiano Ronaldo com companheiros de equipa dá dores de cabeça a Rangnick

O último resultado do Manchester United (empate a uma bola frente ao Newcastle) acabou por abrir feridas que ainda não tinham sido curadas nos red devils, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes a serem os dois protagonistas da mais recente novela 'mexicana' em torno do histórico clube inglês.

Esta quarta-feira, o jornal 'Daily Mail' noticia que a "falta de química" que Cristiano Ronaldo tem com os seus companheiros de equipa tem dado dores de cabeça a Ralf Rangnick, treinador alemão que assumiu o leme da equipa depois da amarga saída de Ole Gunnar Solskjaer.

Este foi um tema que ganhou destaque depois de a dupla portuguesa se ter dirigido imediatamente para o túnel de acesso aos balneário no final do encontro com os magpies, com Gary Neville, antigo jogador dos red devils, a não perdoar o duo. "É devastador para os jogadores mais jovens que olhem para eles como se não fossem suficientemente bons. Os melhores jogadores da equipa precisam de dar o exemplo. Não podem sair disparados assim que o jogo termina. Como ficam os fãs? Além disso, o Bruno passou o jogo inteiro a choramingar", atirou o agora comentador desportivo.

De acordo com a referida fonte, um dos jogadores com quem tem demonstrado menos ligação tem sido Mason Greenwood, um dos grandes talentos da formação do Manchester United, bem como com Harry Maguire, atual capitão da equipa. "Algo não está bem lá dentro. Há muitos choramingas. Estão todos uns contra uns outros. O espírito de balneário é muito importante e não acho que estejam a remar todos na mesma direção neste momento", acrescentou Neville.