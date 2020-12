Federação inglesa acusa Cavani de conduta imprópria por causa do "Gracias, negrito"

A Federação inglesa de futebol confirmou esta quinta-feira a acusação de conduta imprópria a Edinson Cavani na sequência de uma publicação feita nas redes sociais há três semanas. Em causa está uma partilha feita nas Histórias do Instagram, onde o avançado do Manchester United escreveu "Gracias, negrito" em agradecimento a um elogio feito por um amigo. Agora, à luz das suas regras, a FA avançou com a acusação de que aquela publicação teria um termo racista.





Através do seu site oficial, o Manchester United já reagiu e reafirmou aquilo que Cavani já havia dito na altura. "O Manchester United e todos os seus jogadores estão comprometidos na luta contra o racismo e iremos continuar a trabalhar com a FA, juntamente com todas as outras entidades, neste âmbito. Recebemos a informação da acusação feita ao Edinson Cavani pela sua resposta nas redes sociais a um amigo, depois do jogo com o Southampton. O Edinson e o clube já foram claros em assegurar que não houve qualquer malícia na mensagem em causa, que acabaria mesmo por ser apagada. O jogador e o clube irão analisar a acusação e responder à FA da forma correspondente".