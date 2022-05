Ferdinand critica ausência de Ronaldo dos melhores do ano da Premier League: «Uma piada!»

Cristiano Ronaldo ficou fora dos nomeados para jogador do ano da Premier League, algo que Rio Ferdinand, antigo companheiro do internacional português nos red devils, considerou "uma piada"."Saka [do Arsenal] está nomeado? Uau... Ronaldo devia estar à frente de três ou quatro dos nomeados. Provavelmente não merecia ganhar, mas estar atrás de alguns desses é uma piada. Ele vai sentir-se desrespeitado, mas são estas coisas que o alimentam. Baseado em golos, marcou mais do que toda a gente menos Salah. Vai pensar: 'Como assim?'", atirou o inglês no podcast 'Vibe With Five'.Recorde a lista de nomeados: Mohamed Salah (Liverpool), Son (Tottenham), Kevin De Bruyne (Man. City), João Cancelo (Man. City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Saka (Arsenal) e James Ward-Prowse (Southampton).Até ao momento, na temporada 2021/2022, Cristiano Ronaldo apontou 24 golos e contribuiu com três assistências pelos red devils.