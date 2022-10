Ferdinand critica Sancho e Antony: «Já não temos imaginação como tínhamos com Nani, Giggs e Beckham»

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United, apontou o dedo a Sancho e Antony por considerar que a dupla que costuma atuar nas alas dos red devils não tem a imaginação que se via em Old Trafford no passado."Parece que já não temos imaginação nessas áreas. Costumávamos tê-la com Nani, Giggsy [Ryan Giggs], Becks [David Beckham] e até quando dávamos a bola a Antonio Valencia ou a Cristiano [Ronaldo] quando jogavam nos flancos. Infelizmente estamos a afastar-nos disso", frisou o agora comentador na 'Sky Sports', no seu canal de Youtube 'Five'.O antigo internacional inglês lembrou ainda que é "preciso criar espaços" porque "de repente jogadores como Marcus Rashford e Cristiano Ronaldo ganham vida e fazem golos".