Ferdinand e a 'estadia' de Varane no Man. United: «Deve pensar que não vê isto desde os juvenis»

Rio Ferdinand saiu em defesa de Raphaël Varane, antigo central do Real Madrid que em agosto de 2021 se transferiu para o Manchester United, frisando que o francês se mudou de um clube com uma cultura "de classe mundial" para um "cenário estranho"."Vem de uma equipa onde os títulos indicam que está a jogar ao mais alto nível, com os jogadores a atuarem ao máximo de maneira consistente, e chega a uma situação totalmente diferente onde a equipa não funciona, não tem confiança nem estrutura para saber onde vai", começou por referir Ferdinand no seu programa 'Vibe With Five'.E prosseguiu: "[Varane] Chegou a um cenário estranho em que deve estar a pensar: 'Não via isto desde os juvenis...'. Vir dessa cultura e padrão de classe mundial para o que há no Man. United é uma grande mudança. Provavelmente está sentado a pensar: 'O que é isto?'".O antigo internacional inglês reconheceu ainda que o momento dos red devils afeta Varane, e que o próprio sente que precisa de melhorar. "Ele próprio diria: 'Tenho de subir o nível no ano que vem. Preciso de ajuda'".Recorde-se que o Manchester United, onde atuam os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, terminou no 6.º lugar da Premier League em 2021/22 pelo que, na próxima época, irá disputar a Liga Europa.