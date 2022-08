Ferdinand quer Ronaldo no Man. United: «Onde vão encontrar alguém que marque 24 golos?»

Rio Ferdinand considera que o Manchester United não devia deixar Cristiano Ronaldo sair este verão. A equipa estreou-se na Premier League com uma derrota diante do Brighton, um jogo em que o craque português começou no banco, mas o antigo defesa dos red devils considera que CR7 pode ser fundamental em Old Trafford esta época, pois não há muitos jogadores a marcar tantos golos por temporada."Para um jogador não há nada pior do que sentar-se no banco durante um jogo", disse Ferdinand no seu podcast 'Vibe with Five', onde analisou a derrota de domingo. "Com Ronaldo de início, dizendo-lhe 'tens 45 minutos para fazer o que tu sabes', ele tem a experiência necessária para marcar o seu próprio ritmo ao longo do encontro. É preciso confiar neste tipo de jogadores.""O Manchester United não o pode deixar sair. Onde vão encontrar alguém que marque 24 golos? O Darwin foi para o Liverpool e o Haaland para o City", acrescentou Ferndinand, que foi companheiro de equipa de Ronaldo no United aquando da primeira passagem do português pelo clube.O antigo defesa não tem dúvidas de que CR7 tem de ser titular. "Isso nem é questão, Jesus, ponham-no de início! Coloco dinheiro nele antes de qualquer outro, mesmo que esteja a 50 por cento."Recorde-se que o craque português, que tem mais um ano de contrato, quer deixar os red devils. Ronaldo falhou a digressão de pré-época à Tailândia e à Austrália alegando "motivos familiares".