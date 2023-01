Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Foi com este remate de primeira que Bruno Fernandes fechou as contas do Nottingham-Man. United Red devils mais perto da final da Taça da Liga inglesa depois do triunfo claro (3-0) na 1.ª mão das 'meias'





• Foto: Frame: Sport TV