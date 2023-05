Foi internacional inglês, campeão no Man. United e agora vai ter de leiloar camisola histórica

On this day in 1987 @Official_NFFC midfielder Neil Webb became England's 1,000th player... pic.twitter.com/jhiDlrdraH — England (@England) September 9, 2015

Foi internacional inglês por 26 ocasiões, conquistou títulos e foi figura no Nottingham Forest e no Manchester United na década de 80 e 90, mas agora, mais de trinta anos depois, a vida de Neil Webb é bem diferente daquela provavelmente imaginamos quando falamos de um antigo jogador com este currículo.Atualmente com 59 anos, Webb trabalha como estafeta numa empresa de entregas e, com a reforma a aproximar-se, tomou a decisão de leiloar a camisola e o boné com os quais fez a sua primeira internacionalização, no longínquo ano de 1987, diante da Alemanha Ocidental - foi o 1000.º jogador a jogar pela seleção inglesa."Tive imensos trabalhos nos últimos anos e de momento sou estafeta de entregas. A minha geração ganhou um bom dinheiro, conseguimos comprar uma boa casa, um bom carro e colocar os nossos filhos em colégios privados. Mas é um mundo diferente do atual. Sempre soubemos que teríamos de trabalhar depois do futebol. Não consigo identificar-me com os salários atuais. Nem mesmo 100 mil libras por semana, não consigo entender", assumiu ao 'Daily Mirror' o antigo jogador, que em 2009 já tinha leiloado as medalhas que conquistou na carreira.Pela camisola, que de momento está colocada num quadro em sua casa, Webb tenciona garantir pelo menos 15 mil libras (17.2 mil euros), num leilão a realizar a 6 de junho, em Wellingborough, Northants. "Vou fazer 60 anos em julho e seria bom se a camisola e o chapéu fossem para alguém que lhes dê valor. Seria uma forma de aumentar as minhas poupanças", explicou o antigo médio, que na sua carreira foi orientado por treinadores como Brian Clough, Sir Alex Ferguson e Sir Bobby Robson.