Francisco Ramos revela segredo da energia inesgotável de Bruno Fernandes: «Chocapic»

Nos primeiros 33 jogos que Bruno Fernandes fez ao serviço do Manchester United, só Harry Maguire jogou mais minutos do que o português. As contas foram feitas pelo portal 'The Athletic', que dedica um extenso artigo ao médio luso. Num ano Bruno Fernandes jogou 2.761 minutos, em 2.970 possíveis, e ainda recentemente disse que não estava cansado.





"Cansado? Aos 26 anos não posso estar cansado. Se estiver cansado agora aos 30 não jogo", referiu o português na semana passada, numa entrevista ao site do clube.Mas Francisco Ramos, jogador do Nacional e amigo próximo de Bruno Fernandes, explica qual é o segredo do médio. "Ele adora Chocapic. Diz que é o que o faz jogar bem. Há anos que come estes cereais..."Depois acrescenta, um pouco mais a sério: "Ele sente-se bem, trata bem do seu corpo. Às vezes brincamos sobre o facto de ele estar a ficar maior. Está muito mais forte agora e não é por acaso, come bem."Bruno Fernandes também 'recarrega as baterias' com uma sesta de 90 minutos todos os dias depois do almoço.