Frango cru pode tramar Manchester United: evento em Old Trafford leva a investigação

O Manchester United está a ser investigado por alegadamente ter sido vendido frango cru durante um evento que se realizou em Old Trafford. Vários convidados sentiram-se mal depois de terem estado no estádio do emblema inglês.Segundo as informações avançadas pelo ‘The Athletic’, os red devils também estão a proceder a uma investigação interna após terem recebido queixas de várias pessoas que estiveram presentes no evento.O Manchester United, que tem nota 5 em termos de higiene alimentar, está agora a aguardar o resultado das investigações para perceber se os sintomas sentidos pelos convidados estão relacionados com a comida consumida durante o evento.