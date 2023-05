Fred e a recompensa pela vitória na Taça: «Vou poder comer os hambúrgueres que me apetecer!»

É sabido que o cuidado com a alimentação é algo muito importante no desporto de alto nível e o futebol não foge à regra. Especialmente num campeonato como o inglês, onde se joga de forma quase frenética, por vezes com dois jogos por semana, e em condições nem sempre ideais. O médio brasileiro Fred não foge a essa regra, mas pode vir aí uma exceção à mesma. Isto caso o Manchester United vença a Taça de Inglaterra, no dérbi com o City..."Estou numa fase em que já consigo cuidar de mim, especialmente quando a época chega às fases decisivas e temos de jogar a cada três dias. Tenho de comer e descansar bem, caso contrário isso vai afetar o meu rendimento em campo. Mas confesso que sou um fã incondicional de hambúrgueres. Cometo loucuras sempre que posso, exceto durante a época. É esse um dos meus maiores prazeres durante as férias", assumiu à 'Four Four Two' o brasileiro, que em seguida soltou a tal frase peculiar para o caso do United bater o City. "Estou livre de novo para comer os hambúrgueres que me apetecer, graças a Deus!".A final da Taça de Inglaterra disputa-se no sábado, pelas 15 horas, em Wembley. Caso o United vença... o melhor é prepararem um bom 'stock' de hambúrgueres para Fred...