Fred foi alvo de insultos racistas depois da derrota do Man. United: «Volta para a favela»

Fred não fez um dos seus melhores jogos frente ao Leicester, no jogo que ditou o adeus do Manchester United à Taça de Inglaterra. O médio brasileiro esteve no lance do golo dos foxes, com um atraso para Henderson que ficou curto, nem conseguiu deter Tielemans no segundo. Depois do jogo o futebolista começou a ser insultado nas suas redes sociais.





A foto que partilhou no Instagram foi 'inundada' com emojis de macacos e diziam-lhe para "voltar para a favela". Fred desativou os comentários da publicação, mas os insultos continuaram nas suas fotos mais antigas.Isto aconteceu na mesma semana em que Jude Bellingham, jogador do Borussia Dortmund, recém-convocado para a seleção inglesa, tornou públicos os insultos de que foi alvo nas suas redes sociais.