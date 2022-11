Futre apoia decisão de Ronaldo em deixar o campo: «Diria o mesmo se fosse o Messi»

Paulo Futre saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, a propósito do diferendo com o treinador do Manchester United, Erik ten Hag. CR7 recursou-se a entrar em campo nos últimos minutos do jogo com o Tottenham e o antigo internacional português, em declarações ao site italiano 'SerieANews.com', apoia o avançado."O Ten Hag não pode fazer o que fez. Respeito-o, mas o Cristiano ganhou cinco vezes a Bola de Ouro. E a alguém assim não podes dizer que entre em campo a dois minutos do fim. Aconteça o que acontecer, é sempre um problema: se o Ronaldo diz que não, há polémica; se entra, é uma humilhação. Se o convoca deve jogar pelo menos 20 minutos, não dois. Se ele não está bem, então que não o convoque! Assim, está a humilhar o Cristiano e ele fez bem em sair do banco", explicou Futre.E prosseguiu: Não está a respeitá-lo. Viram o que ele disse depois do jogo com o City? Não o pôs em campo por respeito, mas duas semanas depois queria que ele jogasse dois minutos! Não, não pode fazer isto. O Cristiano é português, é um amigo, mas diria o mesmo se fosse o Messi", atirou.