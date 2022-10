Gakpo: «Estive perto de sair para o Man. United, até falei com Erik ten Hag algumas vezes»

Cody Gakpo tem estado em destaque no PSV esta época, tendo já feito 13 golos e 12 assistências pelo clube holandês, mas podia ter iniciado a temporada noutro clube: o Manchester United. A revelação foi feita pelo próprio jogador, em entrevista ao 'The Times'."Estive perto de sair do PSV, até falei com Erik ten Hag algumas vezes quando ele já estava no Manchester United. No final, o negócio não deu certo, o que foi uma pena para mim, porque transferir um jogador para o Manchester United é uma coisa boa para o clube", admitiu o internacional holandês.E prosseguiu: "As conversas com o Manchester United terminaram cerca de uma semana antes do fecho da janela de transferências e nessa semana tive que decidir se iria para Leeds ou Southampton. No final acabei por ficar no PSV, mas foi um período stressante."