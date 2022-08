Garnacho é viciado em 'Prison Break'

As tatuagens já se tornaram algo banal na sociedade e também no universo do futebol. Ainda assim, quando vemos um trabalho como aquele que Alejandro Garnacho apresentou aos seus seguidores nas redes sociais, não podemos deixar de ficar surpreendidos. O jovem craque do Manchester United, de 18 anos, perdeu umas horinhas a completar todo o braço direito com um impressionante desenho dedicado à popular série ‘Prison Break’. As más línguas dirão que o jovem espanhol já vai atrasado, uma vez que a série estreou em 2005, tendo já 5 temporadas que se arrastaram até 2017. Contudo, a FOX confirmou que equaciona voltar à carga com as aventuras de Lincoln Burrows e a sua fuga da prisão.

Para os mais desatentos, importa realçar que o craque foi criado no Atlético Madrid, tendo rumado a Old Trafford em 2020, está no plantel principal e o treinador Erik ten Hag parece ter grandes planos para ele.

"É um avançado que pode ter um caminho de sucesso no futebol e pode ajudar-nos muito. Tem de aprender com os mais velhos mas confio nas capacidades dele", disse sobre o talentoso jovem.