Garnacho estreia-se a marcar pelo Man. United e agradece assistência de Ronaldo: «Obrigado, ídolo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Garnacho (@garnacho7)

Alejandro Garnacho viveu, esta quinta-feira, uma noite de sonho pelo Manchester United. O argentino estreou-se a marcar pela equipa principal dos red devils na vitória diante da Real Sociedad (1-0) e, após o apito final, agradeceu a assistência de Cristiano Ronaldo, o seu ídolo."18 anos e 125 dias a sonhar com este momento. Obrigado, ídolo", escreveu no Instagram, numa publicação onde identificou o craque português e na qual aparece a imitar a celebração feita por CR7 nos últimos golos que apontou.Recorde-se que, apesar da vitória, o Manchester United não conseguiu terminar na liderança do grupo E, uma vez que precisava por vencer por dois golos de diferença. Os red devils vão disputar o playoff, sendo que o Sporting é um dos possíveis adversários da equipa comandada por Ten Hag.