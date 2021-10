Garry Neville avisa Solskjaer: «Ronaldo não trabalha o suficiente nos grandes jogos»

Garry Neviile jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United, aquando da primeira passagem do português por Old Trafford, é um defensor do regresso de CR7 aos red devils, mas admite que a sua presença na equipa trouxe alguns problemas a Solskjaer.





Em declarações ao 'The Overlap Fan Debate', programa da Sky Bet no seu canal do Youtube, o agora comentador avisa que o treinador vai precisar de encontrar equilíbrios na equipa sempre que tiver o português em campo."Digamos que o Ronaldo tem de ser gerido. Em 2008, na meia-final da Champions com o Barcelona, fora de casa, ele jogou na lá frente com o Rooney e o Ji-Sung Park por fora e o Tévez 'em cima' do Busquets. Isto porque o Cristiano não trabalha o suficiente nos grandes jogos", explicou.E prosseguiu: "Ele joga lá na frente, mas ninguém começa a pressionar à frente. A ideia de que o Manchester United vai uma equipa pressionante não é verdadeira, ele não pressionava há 10 ou 15 anos. Sendo assim, qual é o estilo do Manchester United? Vão ser uma equipa de contra-ataque? Isso torna-se difícil quando se joga com equipas de um nível inferior a maior parte das vezes."Por isso, no entender de Neville, o treinador tem de tomar decisões, até porque em breve vai ter jogos frente a equipas como Tottenham, Liverpool e Manchester City. "O Ole [Gunnar Solskjaer] vai ter de tomar grandes decisões nas próximas semanas para compensar a chegada do Ronaldo. Eles precisam de encontrar uma forma de jogar com o Ronaldo na equipa. Eu apoiei o seu regresso, ele é fantástico, adoro-o, mas o United tem de encontrar uma forma de jogar para compensar a sua presença em campo."E depois explicou: "Se lá colocar o Bruno Fernandes, o Mason Greenwood e o Paul Pogba com o Cristiano, vão jogar no contra-ataque, mas não vão ganhar campeonatos. Garanto que não vão. Por isso é preciso encontrar um equilíbrio na equipa."O Manchester United é quarto classificado na Premier League, a dois pontos do líder Chelsea. Antes da paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções, a equipa tinha perdido com o Aston Villa e empatado com o Everton.