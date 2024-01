Gary Neville admite que convenceu jogadores a assinarem pelo Man. United: «Não foram bons conselhos»

O empate do Manchester United com o Tottenhamfoi tema de conversa no programa da 'Sky Sports' onde participam antigos jogadores ingleses e Gary Neville, que vestiu as cores do Manchested United durante toda a carreira, não escondeu a sua desilusão pelo momento que vivem os red devils."Cheguei a falar com jogadores antes de assinarem pelo Manchester United dizendo-lhes 'não vais arrepender-te', 'este clube é mágico'. Mas tenho de dizer que, olhando para trás e vendo o que lhes aconteceu, não foram bons conselhos", admitiu Neville, tristemente.E prosseguiu: "É muito triste porque eles podiam ter ido para outros clubes, alguns deles fizeram-no e foram muito bem-sucedidos."Neste particular, deu o exemplo de Jude Bellingham, que agora joga no Real Madrid. "Pensem no Bellingham, que tinha possibilidade de vir para cá ou para o Borussia Dortmund quando estava no Birminhgam. De alguma forma aquele miúdo acabou por fazer a escolha certa, foi para o Dortmund e tornou-se num dos melhores jogadores do Mundo. Que lhe teria acontecido se tivesse vindo para cá? Não sei, talvez tivesse sido bem sucedido porque ele é bom. Mas não tenho a certeza como teria corrido neste ambiente e nesta cultura."