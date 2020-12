Gary Neville: «Bruno Fernandes transformou por completo o United e é o líder da equipa»

Gary Neville está radiante com o impacto que Bruno Fernandes criou no Manchester United neste primeiro ano no clube. O antigo defesa dos red devils diz mesmo que o português é o líder da equipa.





"Há o Pogba, o De Gea e o Maguire, que são os capitães, mas o Bruno Fernandes é o líder da equipa, o líder por exemplo. É o líder pelo que faz quando dá a bola, a forma como faz logo um sprint depois de a dar. Sempre que a equipa tem a bola, ele quer recebê-la e sempre que a recebe faz passes que fazem a diferença", explicou na Sky Sports, depois de o nomear para a sua equipa do ano na Premier League."Ele transformou o clube inteiro. Se ele não joga, é um problema enorme. Isso é grave, estão dependentes dele. De todos os médios da equipa, ele é o melhor. O Bruno Fernandes tem sido absolutamente fantástico no United. É o líder da equipa, mesmo sem usar a braçadeira de capitão. Podia usar", concluiu Gary Neville.