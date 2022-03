Gary Neville diz que exibição do Manchester United foi 'embaraçosa' e fala em 'desgraça'

Gary Neville não poupou os jogadores do Manchester United nos comentários que fez durante o dérbi de Manchester. Os red devils perderam por 4-1 diante do City e o antigo futebolista diz que os jogadores "atiraram a toalha ao chão"."A resposta do Manchester United ao 3-1 foi embaraçosa. 92 por cento de posse de bola para o City? Eles desistiram! Estão a andar pelo campo. Isto não chega", considerou o antigo jogador do Manchester United, agora comentador da 'Sky'."O marcador não é o problema. A resposta ao 3-1 é que é o problema. Eles atiraram a toalha ao chão. O City jogou de forma brilhante na segunda parte, mas o esforço e a intensidade do United nos últimos 20 minutos simplesmente não existiu", acrescentou Gary Neville, visivelmente desiludido.E prosseguiu: "Não há queixas, o City esteve magnífico, principalmente na segunda parte. Mas como adepto do Manchester United, é embaraçoso. Os últimos 25 minutos foram uma desgraça."Recorde-se que Cristiano Ronaldo não participou neste jogo, alegadamente por se encontrar lesionado.