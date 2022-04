Gary Neville e o estado de espírito dos adeptos do Man. United: «Já passámos a fase da raiva»

Bruno Fernandes após empate com o Leicester: «Os padrões deste clube têm de ser mais altos» Bruno Fernandes após empate com o Leicester: «Os padrões deste clube têm de ser mais altos»

O empate do Manchester United ontem diante do Leicesteratrasou ainda mais a equipa na corrida pelo quarto lugar e Gary Neville já não acredita que os red devils vão conseguir apurar-se esta época para a Liga dos Campeões. O antigo jogador inglês diz mesmo que os adeptos do clube estão resignados."Isto hoje [ontem] foi muito mau. Pensei [que a pausa no campeonato] seria boa para o Manchester United, que desse aos jogadores uma pausa do clube e que quando voltassem entrassem da melhor forma nestes nove jogos... Vão ser dois longos meses para aqueles jogadores e para os adeptos se continuarem a jogar desta forma. Foi mesmo muito pobre", explicou o antigo jogador dos red devils, em declarações à 'Sky Sports'."Foi muito difícil de ver a equipa jogar. Não estou zangado, aliás penso que os adeptos do Manchester United que deixaram o estádio hoje não estavam zangados porque provavelmente já passámos a fase da raiva. Estamos apenas chateados e aborrecidos", prosseguiu."Não houve nada hoje. Acredito genuinamente que os jogadores até se importam, mas não há direção e isso vem desde lá de cima", constatou.O Manchester United é 6.º classificado, a três pontos do Arsenal, que é 4.º, e a 22 do líder Manchester City.