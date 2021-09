Gary Neville identifica problema no Man. United e avisa: «Assim não ganham o campeonato»

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, considera que os red devils têm muita qualidade individual mas não jogam como equipa. A formação treinada por Ole Gunnar Solskjaer sofreu a primeira derrota na Premier League no fim de semana, frente ao Aston Villa, um jogo em que Bruno Fernandes falhou um penálti.





"Eu já disse isto quando eles ganhavam, mesmo quando o Ronaldo marcou: não jogam suficientemente bem como equipa para vencerem o campeonato. Não jogam bem como equipa", explicou Neville num podcast da 'Sky Sports'."É preciso ser um conjunto compacto, com ou sem bola, e quando se rende em apenas alguns momentos, isso não garante vitórias em certos jogos", acrescentou.O Manchester United, que não vence a Premier League desde 2012/13, reforçou-se com Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, Raphael Varane, do Real Madrid, e Cristiano Ronaldo, da Juventus."É preciso padrões de jogo e neste momento o que vejo é um grupo de indivíduos que jogam a espaços, esporadicamente com os mesmos padrões e combinações, mas eles precisam de se unir como grupo para definir um modelo de jogo. Só assim se conseguem resultados quando não se joga bem", acrescentou o antigo defesa.E acrescentou: "Olho para o Chelsea, para o Liverpool e para o Manchester City e vejo equipas. Jogam como equipa. O Ole [Gunnar Solskjaer] tem de tornar o United numa equipa."