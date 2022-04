Gerry Hamstra: «Fizemos tudo para manter Ten Hag cá»

Os rumores que dão conta da saída de Erik Ten Hag do Ajax para rumar ao Manchester United tornaram-se ainda mais fortes este domingo. Isto depois de Gerry Hamstra, diretor do clube de Amesterdão, ter revelado que o técnico não renovou com o emblema da capital da Holanda."Fizemos tudo, e ainda estamos a fazer, para mantê-lo cá. Erik pode determinar o próprio futuro. Temos dois cenários em cima da mesa: esperamos que fique, mas se não ficar, temos de estar preparados para o segundo plano", contou à ESPN, antes do início da final da Taça da Holanda, que o PSV venceu após derrotar o Ajax por 2-1.Recorde-se que Ten Hag tem contrato com o Ajax por mais uma época, mas tem sido muito apontado ao banco de suplentes do Manchester United.