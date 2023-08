Greenwood clama inocência após deixar o Man. United: «Não fiz as coisas que me acusam»

Mason Greenwood emitiu um comunicado, depois de o Manchester United ter anunciado a sua saída do clube, onde garante não ter cometido os atos de que foi acusado."Quero começar por dizer que entendo que as pessoas me julguem, depois do que viram e ouviram nas redes sociais, sei que vão pensar o pior", começou por explicar o avançado, de 21 anos, que foi acusado de violação, acabando, no entanto, por ser ilibado pela justiça. "Sei que a violência e o abuso são errados, mas não fiz as coisas que me acusam e em fevereiro fui ilibado de todas as acusações. De qualquer forma, aceito que cometi erros e assumo a minha parte da responsabilidade pelas situações que levaram ao post [da antiga namorada].""A decisão de hoje resulta de um processo de colaboração entre o Manchester United, a minha família e eu próprio. A melhor decisão para todos é que eu continue a minha carreira no futebol fora de Old Traffod, onde a minha presença não seja um foco de distração para o clube", prosseguiu.A finalizar, deixou uma garantia: "Pretendo ser melhor futebolista, mas mais importante que isso, um bom pai, uma pessoa melhor, bem como usar os meus talentos de uma forma positiva, dentro e fora do campo."