Greenwood destaca inteligência de Bruno Fernandes no primeiro golo do Man. United

Bruno Fernandes pode não ter marcado ou assistido para nenhum dos três golos da vitória do Manchester United sobre o Burnley (3-1), mas esteve envolvido nos dois últimos remates certeiros dos homens comandados por Ole Gunnar Solskjaer, o primeiro deu alento ao triunfo da turma de Manchester.





À passagem do minuto 48, o médio português simulou, já no coração da grande área do Burnley, o remate mas deixou a bola passar entre as suas pernas, deixando Mason Greenwood solto para atirar para a baliza de Peacock, que não conseguiu impedir o golo.Em declarações no final da partida, à MUTV, o jovem internacional inglês destacou as qualidades de Bruno Fernandes, afirmando que o português deu mesmo uma "meia assistência" sem sequer ter tocado na bola."Foi uma meia assistência de Bruno e outra meia do Rashy [Marcus Rashford], foi uma arrancada brilhante e depois o Bruno [Fernandes] é inteligente. Eu dei-lhe o remate e ele deixou para mim, eu gritei algumas vezes e ele deixou [a bola passar]", atirou o camisola '11' dos red devils.