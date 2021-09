Há 18 anos, Lingard aprendia com Cristiano Ronaldo. Agora celebra golos com o português

Depois de um empréstimo bem-sucedido ao West Ham (9 golos e 4 assistências em 16 jogos), Jesse Lingard está de regresso ao Manchester United, onde passou a ser colega do ídolo Cristiano Ronaldo. E o internacional inglês, agora com 28 anos, não deixou passar o momento do festejo do seu golo (o quarto dos Diabos Vermelhos) sobre o Newcastle, devidamente comemorado com CR7, recordando nas redes sociais uma foto antiga da infância, quando teve oportunidade de partilhar um treino com a sua referência. "Dream big kids" (Sonhem grande crianças), escreveu Lingard, recordando o dia, em 2003, em que conheceu o recém-contratado Cristiano e, ainda com dez anos e já jogador das camadas jovens do United, trocou umas bolas com o internacional português.

Já no recente encontro de qualificação para o Mundial 2022 contra Andorra, pela seleção inglesa, Lingard comemorara um dos seus golos com a típica comemoração de CR7, sinal da admiração que tem pelo madeirense. Praticamente dezoito anos depois, os dois partilham o balneário e fazem parte do plantel de luxo ao dispor de Ole Gunnar Solskjaer para atacar a nova temporada.