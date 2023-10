Harry Maguire avisa Ten Hag: «Não vou ficar aqui a vida toda e jogar uma vez por mês»

Harry Maguire deixou claro que pode deixar o Manchester United em janeiro se continuar a desempenhar um papel secundário na equipa de Erik ten Hag. O central, que além da titularidade perdeu também a braçadeira de capitão, não quer passar o resto da época no banco e sente que muito provavelmente terá de procurar um novo rumo para a sua carreira."Não vou ficar aqui a vida toda e jogar uma vez por mês. Se continuar assim, tenho a certeza que eu e o clube vamos sentar-nos e conversar sobre isto", admitiu o jogador, de 30 anos, no âmbito dos trabalhos da seleção inglesa."Não depende de mim ser ou não titular no próximo jogo do Manchester United. Dentro de poucas semanas vou voltar e descobrir. Acredito nas minhas capacidades e tem sido difícil. Quero jogar e sentir-me importante no clube, mas neste momento não tenho jogado nem perto daquilo que gostaria. As coisas estão neste ponto", acrescentou.Maguire, que protagonizou a transferência mais cara de sempre de um central (àquela data), quando os red devils o contrataram ao Leicester em 2019 por 87 milhões de euros, esteve perto de se mudar para o West Ham no verão, mas garante estar a postos para continuar em Old Trafford se Ten Hag lhe der oportunidades. "Apenas quero estar pronto para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. Os meus registos com este treinador falam por si. A minha percentagem de vitórias quando joguei é incrivelmente alta. Se olharem para os jogos em que fui titular no clube e na seleção, só posso ficar feliz com os meus desempenhos."Para já, garante, está apenas focado "nos dois jogos da Inglaterra" e em recuperar o seu lugar no Manchester United.