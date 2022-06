Harry Maguire e as "linhas ultrapassadas" com ameaça de bomba em sua casa: «Tenho família»

Harry Maguire foi um dos jogadores mais criticados esta época no Manchester United, o central aceita as queixas dos adeptos, mas explica que "foram ultrapassadas todas as linhas" com a ameaça de bomba em sua casa. Em abril a família do capitão dos red devils foi forçada a deixar a mansão em Cheshire às pressas depois de um email alertar para a existência de uma bomba, que nunca chegou a ser encontrada."Obviamente que vou ser criticado, o Manchester United pagou uma grande quantidade de dinheiro pelo meu passe, é um dos clubes mais amados, mas também um dos mais odiados do Mundo. Sabemos que somos diariamente avaliados e eu aceito as críticas quando sofremos golos ou cometemos erros. Sou suficientemente crescido para aceitar isso e dizer que posso melhorar", começou por explicar o central."Mas há uma linha a partir da qual somos seres humanos. Tenho família. Essas coisas não me afetam, mas quando há ameaças de bomba, há a minha família, a minha noiva, Fern. Fico feliz por os meus filhos não terem idade para ler e ver determinadas coisas nas notícias", acrescentou Maguire, no âmbito dos trabalhos da seleção, reconhecendo que a época no Manchester United "foi difícil". "Não há como esconder isso."