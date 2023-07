Harry Maguire treina nas férias com Ricardo Carvalho

Focado em manter um lugar no plantel do Manchester United na nova temporada, Harry Maguire tem estado a treinado afincadamente durante as férias com um rosto bem conhecido dos portugueses (e não só).

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o defesa-central inglês, que no verão de 2019 custou 87 milhões de euros aos cofres dos red devils, tem estado a treinar três vezes por dia há três semanas consecutivas com Ricardo Carvalho, antigo defesa de FC Porto, Chelsea, Real Madrid, entre outros, em sessões de um para um defensivo.



Diogo Dalot, lateral-direito do Manchester United, também tem participado nas sessões, como é possível ver nas imagens divulgadas por Harry Maguire nas redes sociais.